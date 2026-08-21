Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ismaila Sarr için Crystal Palace'tan sarı-kırmızılıları üzecek bir açıklama geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Pierre Sage, oyuncusunun durumunu değerlendirdi.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Ismaila Sarr'ın geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı. Senegalli hücumcunun kendileri için büyük önem taşıdığını belirten Sage, oyuncunun ayrılığına kapıyı kapatarak, "Onu kadromuzda tutacağız" dedi.

Sage, Sarr'ın takım içerisindeki önemini vurgulayarak, "Sarr, kulüp ve bizim için gerçekten çok önemli bir oyuncu. Bu hafta sonu oynayabilecek." dedi.

Bu açıklama, Sarr'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın planlarını bozdu.

21 GOL ATTI

Ismaila Sarr, Crystal Palace formasıyla 2025-2026 sezonunda etkili bir performans sergiledi. Senegalli futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 45 karşılaşmada 21 kez rakip fileleri havalandırdı.

Premier League'de 28 karşılaşmada 9 gol atan Sarr, Crystal Palace'ın şampiyon olduğu UEFA Konferans Ligi'nde ise 13 maçta 9 gol kaydetti.

Sarr, ortaya koyduğu performansla geçen sezon Crystal Palace'ın en skorer futbolcusu oldu. Senegalli yıldız ayrıca taraftarların oylarıyla kulüpte yılın oyuncusu seçildi.

Sözleşmesi 2029'a kadar uzanan Sarr, 2024 yazında Marsilya'dan yaklaşık 12,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katılmıştı. İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunan hücum oyuncusunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.