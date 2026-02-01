Diyanet İşleri Başkanı Saņ Arpaguş altı müftüyü görevden aldı, altı müftü arasında da yer değişiklikleri yaptı. Fenerbahçe’nin sezon başında Benņca’dan transfer ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun amcası, İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Bilecik Müftüsü oldu. HEMŞEHRİSİ GELDİ 12 ilin müftüsü değişirken vekaleten yürütülen İzmir’e de yeni müftü atandı. İzmir Müftülüğü’ne, Adıyaman Müftüsü Mevlüt Haliloğlu atandı. Arpaguş Amasyalı hemşehrisi Şırnak Müftüsü Orhan Örnek’i YatırımEmlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanlığı koltuğuna getirmişti. Şırnak müftüsü Arif Yeşiloğlu oldu. Bir başka hemşehrisi İzmir Müftüsü Sinan Kazancı’yı da İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’ne atadı.

