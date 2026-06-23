2026 Dünya Kupası'nda kaptan Kylian Mbappe'nin önderliğinde yoluna doludizgin devam eden Fransa'nın soyunma odasında ortaya ilginç bir detay çok konuşuldu. Mbappe'nin ardından takımın en çok konuşulan isimlerinden Bayern Münihli Michael Olise'nin dolabında, İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen ve "snus" adı verilen dumansız tütün ürünü görüntülendi.

'SNUS' NEDİR?

Snus, özellikle İskandinav ülkelerinde (en çok İsveç'te) yaygın olarak kullanılan, dumansız, nemli ve toz haline getirilmiş bir tütün ürünüdür. Genellikle küçük çay poşetlerine benzer minik keseler (pouch) halinde veya gevşek toz olarak satılır. Sigara gibi yakılarak içilmez, dumanı yoktur. Üst dudak altına yerleştirilir ve diş etinin arasına sıkıştırılır. Genellikle 15 ila 45 dakika arasında dudak altında tutulduktan sonra çıkarılıp çöpe atılır.

Fransa'da Michael Olise ile ilgili herhangi bir yaptırım şu an için gündeme gelmezken, yıldız futbolcunun itibarı zarar gördü...