CONCACAF Uluslar Ligi C Ligi’nde Antigua ve Barbuda ile Anguilla arasında oynanan maçta ilginç anlar yaşandı. Ev sahibi Antigua ve Barbuda'nın 5-0 kazandığı mücadeleye Aedan Scipio'nun saçları damga vurdu.

36 yaşındaki Anguilla milli takım oyuncusu, 69. dakikada oyuna girdi ve iki kırmızı karta sebep oldu. Ayak bileklerine kadar saçı olan Scipio, 72. dakikada saçı çekildiği için yerde kaldı. Antigua ve Barbuda'nın oyuncusu Keon Greene rakibinin saçını çektiği gerekçesi ile oyundan ihraç edildi.

BİR KIRMIZI KART DAHA

Dakikalar 90+3'ü gösterirken bu kez gerilerden koşarak rakibine yaklaşan Shalon Knight, Aedan Scipio'nun saçını çekince o da hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırıldı. Bu iki kırmızı kart sonrası Antigua ve Barbuda 9 kişi kaldı.