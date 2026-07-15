Yıllardır adeta kronik sorun haline gelen sol kanat bölgesine Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ı transfer eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde... Ancak aynı durum oyuncuyu satan Arsenal cephesinde tam tersi şekilde yaşanıyor.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Geçen sezon Premier Lig şampiyonluğunda ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik gol ve asistleriyle başarının mimarlarından olan 31 yaşındaki yıldızın ayrılığı, Arsenal taraftarlarında ve efsanelerinde büyük hayal kırıklığı yarattı. Premier Lig ve Arsenal'in farklı farklı resmi hesapları oyuncuya duyduğu saygıyı ifade eden gönderiler paylaşırken, taraftarlar da ayrılıktan yaşadıkları memnuniyetsizliği sık sık belirtti.

HENRY: PİŞMAN OLACAKLAR

Son olarak Arsenal'in efsanelerinden Thierry Henry de 2026 Dünya Kupası'nı yorumlamak için bulunduğu ABD'de yayın sırasında Trossard'ın Beşiktaş'a transferiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Efsane futbolcu, şunları söyledi:

"20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum."