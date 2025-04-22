Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, kasım ayında doping testi pozitif çıktığı için sahalardan uzak kalan Ukraynalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu. Palkin, "Mudryk ne olduğunu anlamıyor. Konu hakkında hiçbir fikri yok. Avukatları onun için bir yalan makinesi testi ayarladı ve bu testten geçti. Bu da onun suçu kasti bir şekilde işlemediğine dair deliller arasında yerini alacak. Avukatları, bu konuda çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Mudryk, Chelsea'ye 70 milyon euro bonservisin yanı sıra 30 milyon euroluk ek paketler karşılığında transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun doping testinden dolayı suçlu olduğuna hükmedilirse Shakhtar, 30 milyon euroluk bu ek ödemeyi alamayacak.