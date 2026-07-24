Transfer mesaisinin son haftasında Mohamed Salah'a yoğunlaşan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı... Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun kesin şekilde transferini istediği Sırp yıldız Dusan Vlahovic'in menajerinin, İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

RAKAMLARI YAZDILAR

İtalyan basınından Sportsmediaset'in haberine göre Beşiktaş, Juventus ile sözleşmesi sona eren ve henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Vlahovic'in menajeriyle masaya oturma kararı aldı. Siyah-Beyazlıların, oyuncuya yıllık 13.5 milyon eurodan 3 senelik kontrat önerdiği ifade edildi. Menajerine verilecek ücret ve imza parasıyla birlikte ilk etapta kasadan çıkacak paranın 30 milyon euro civarında olacağı belirtildi.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Haberde, Vlahovic'in menajerinin bu hafta sonu Beşiktaş'la görüşmek için İstanbul'a geleceği kaydedildi. Piyasa değeri bir dönem 85 milyon euroya kadar yükselen Sırp santrforun, Beşiktaş ile ilgili kararını kısa sürede vereceği ifade edildi.

Geçen sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan Vlahovic, 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.