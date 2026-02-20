AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Sinan Burhan, İzmir'in Karşıyaka ilçe Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal'ın AKP'ye geçeceği iddiasında bulundu.

Yıldız İşçimenler Ünsal, söz konusu iddiaların ortaya atıldığı programın yorumcularına mesaj göndererek yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaretine de açıklık getiren Ünsal, "Ben işçilerimizin alın teri için 2 senedir durmadan mücadele ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel’in desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Ünsal'ın mesajından öne çıkanlar özetle şöyle:

"Sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en güzel ilçelerinden biri olan Karşıyaka’nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye başkanı olmaktan onur duyuyorum.

Belediyemizin SGK ve Vergi Borçları üzerine görüşmek, çözüm önerilerini konuşmak için Sn. Vedat Işıkhan ile yaptığımız görüşmenin parti transferi olarak lanse edilmesi gerçek dışıdır.

Ben işçilerimizin alın teri için 2 senedir durmadan mücadele ediyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel’in desteğiyle, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bu mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim."