Chelsea ve Real Madrid'de oynadığı dönemlerde Jose Mourinho ile birlikte çalışan Essien sosyal medya hesabından Mourinho ile fotoğrafını paylaştı. Ganalı eski oyuncu Michael Essien resmi sosyal medya hesabından Mourinho ve Didier Drogba'nın yer aldığı bir fotoğraf paylaştı, fotoğrafa da üç adet kalp emojisi koydu. Essien’in bu paylaşımı Mourinho’ya destek olarak yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Mourinho, Galatasaray maçının ardından, "Hakeme teşekkür etmeliyim. Yusuf Akçiçek'in ilk dakikadaki pozisyonunda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı” ifadelerini kullanmıştı. Sarı kırmızılılar bu ifadeleri ırkçılık olarak yorumlamış ve konuyu mahkemeye taşıyacağı öğrenilmişti.