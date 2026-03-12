Son zamanlarda yaşadığı maddi sorunlarla gündeme gelen Hollywood yıldızı Mickey Rourke, içine düştü dar boğazdan kurtulamayınca Los Angeles’ta yaşadığı evinden çıkarıldı.

80'li ve 90'lı yılların efsane Hollywood oyuncusu Mickey Rourke, içinden çıkamadığı maddi krizin bedelini bu kez çok ağır ödedi. Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden kiracılık davası sonuçlandı: 73 yaşındaki ünlü oyuncu, Los Angeles'taki evinden mahkeme kararıyla tahliye edildi.

OLDUKÇA YIPRANMIŞ HALDE GÖRÜNDÜ

Sinema tarihine adını yazdıran Rourke, son dönemde hem fiziksel görünümü hem de maddi durumu nedeniyle gündemin merkezine oturmuştu. Los Angeles'taki evinin önünde oldukça bakımsız ve yıpranmış halde görüntülenen oyuncu, hayranlarını derin bir üzüntüye boğmuştu.

Uzun süredir kirasını ödeyemediği ortaya çıkan Rourke, mahkemenin ihtarına karşın ev sahibine olan 59 bin 100 dolarlık borcunu kapatamadı. Sonuç kaçınılmaz oldu: Ünlü oyuncu yaşadığı evden zorla çıkarıldı.

"ÖLSEM DAHA İYİ"

Hayranları bu süreçte Rourke için bir bağış kampanyası başlatmış; ancak oyuncu teklifi sert bir dille reddetmişti. "Paraya ihtiyacım olsaydı hiçbir kahrolası hayır kurumundan yardım istemezdim. Böyle olacağına ölsem daha iyi" diyen Rourke, gururu ve çaresizliği arasında sıkışan bir tablo çizdi.

Tahliyenin ardından nerede kaldığı merak edilen Rourke'un, West Hollywood'da geceliği 550 dolardan başlayan lüks bir otele yerleştiği öğrenildi.