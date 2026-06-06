İstanbul'da M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda tüneldeki yeraltı suyu sızıntısı ve makas bölgesinde oluşan zemin hasarı sebebiyle devam eden onarım çalışmaları sırasında seyir halindeki bir metroda teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle yolcular araç içerisinde yaklaşık 15 dakika boyunca beklemek zorunda kalırken, bu süre zarfında istasyondaki yolcu yoğunluğu giderek arttı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Bir süre sonra yeniden hareket etmeyi başaran metro, ancak Nurtepe istasyonuna kadar ilerleyebildi. Yolcuları Nurtepe istasyonunda tahliye edildi.
Mecidiyeköy istikametine gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından tahsis edilen M7 numaralı Nurtepe-Mecidiyeköy ücretsiz ring otobüslerine yönlendirildi. Ancak yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, turnikelerde ve istasyon çıkışlarındaki otobüs duraklarında metrelerce uzayan kuyruklar oluşturdu. Birçok yolcu, işlerine ve randevularına geç kalmaktan şikayet ederek duruma tepki gösterdi.