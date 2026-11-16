Bayern Münih'te eylül ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Jamal Musiala, cuma günkü Köln maçında formasına kavuşabilir. Sport 1'in haberine göre, 10 gündür takımla birlikte çalışan Alman futbolcunun yeniden oynamasına teknik direktör Vincent Kompany de yeşil ışık yaktı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde Musiala'nın Köln karşısında forma giyebileceği belirtildi. 23 yaşındaki futbolcu, eylül ayında uyluk kasından sakatlanmıştı. Musiala, Bayern Münih'te bu sezon süre aldığı 4 maçta 2 gol ve 1 asist kaydetti.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.