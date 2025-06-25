Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko,Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Mücadelenin son bölümünde Fenerbahçe Beko'dan ayrılacak olan yıldız oyuncu Marko Guduric, duygusal anlar yaşadı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, mücadelede son saniyelere girilirken Marko Guduric'i oyundan aldı. Tüm salonun ayağa kalkarak alkışladığı ve tezahüratlarda bulunduğu 30 yaşındaki basketbolcu, gözyaşlarına hakim olamadı.

Marko Guduric, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. :Çok duygusalım şu anda. Mutluyum, gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba... Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluk kazanmamıza rağmen belki de benim en zor maçlardan biriydi. Buradaki herkesi çok seviyorum. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum ama buradaki güzel insanlara iyi veda ettiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe gördüğüm en iyi taraftar grubuna sahip... Önümde sanırım 4-5 sene daha var. Hatay ne getiri bilinmez. Belki yeniden görüşürüz."