Üniversitelilere gönderilen evrakta şu suçlama yer aldı: “Gençliğe Hitabe’yi okuyup ücretsiz yiyecek ve içecek ikramında bulunmuştur” denildi
‘BOYKOT KAFE’
Öğrenciler, kampüste bulunan ve İBB’ye yönelik operasyonlar sonrası Özgür Özel’in açıkladığı “boykot listesinde” yer alan EspressoLab önünde “Boykot Kafe” açarak ikram standı kurdu.
Soruşturma açılan Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği öğrencilerine gönderilen evrakta şöyle denildi: “Kendilerine yapılan ikaz ve uyarıları dikkate almayan öğrenci grubu Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyarak, müzik ve eğlence eşliğinde ücretsiz dağıtılan yiyecek ve içecek ikramında bulunmuştur.”