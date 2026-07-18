Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, 60. yaşına girmesine rağmen doğum günü kutlamalarına mesafeli yaklaşımını dile getirdi.

Doğum günü kutlamalarını anlamlı bulmadığını ifade eden Tilbe, "Biten bir ömrün neyini kutlayacağım? Doğum günü kutlamaları bana saçma geliyor." sözleriyle dikkat çekti.

Kendine özgü açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen sanatçı, bu sözleriyle sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi kullanıcılar Tilbe'nin düşüncelerine katıldığını belirtirken, kimileri ise doğum günlerinin hayatı ve yaşanmışlıkları kutlamak için önemli olduğunu savundu.