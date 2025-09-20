Yıldız Tilbe kendisine hediye edilen ve daha önce hiç denemediği bir parfümü üzerine bolca sıkarak sahneye çıktı. Şarkıcı, kısa süre içindekokudan fenalaştı. Neye uğradığını şaşıran Tilbe, konserine ara vermek zorunda kaldı.

Sahne kıyafetini değiştirip biraz hava alan Yıldız Tilbe, kendisine gelince yeniden sahneye çıktı.

"BAYILIYORDUM"

Parfümün içeriğindeki maddelere alerjisi olduğu anlaşılan Tilbe, "Parfüm sıktım bayılıyordum. Elbisemi değiştirdim yine kurtulamadım. Kavun, şeftali, salatalık arası bir şeyler kokuyordu. Çok rahatsız oldum" dedi.