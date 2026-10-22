Şarkıcı Yıldız Tilbe’nin faiz konusundaki hassasiyetini Seray Sever anlattı. “Gel Konuşalım” programında konuşan Sever, Tilbe’nin bankada unuttuğu milyonlarca liralık parasının haberi olmadan faize yatırıldığını, ünlü sanatçının ise bu duruma itiraz ettiğini söyledi.

“BEN ALMAM BUNU, GÜNAHA SOKUYORSUNUZ”

Gel Konuşalım programında Seray Sever, Yıldız Tilbe’nin bankalarda unuttuğu milyonlarca liralık parası olduğunu öne sürdü. Sever’in anlattığına göre bankacısı, Tilbe’nin haberi olmadan parayı faize yatırdı. Durumu öğrenen şarkıcı ise bu uygulamaya karşı çıktı.

Sever, Tilbe’nin tepkisini şu sözlerle aktardı:

“Yıldız Tilbe’nin biliyor musunuz? Faize karşı. Bankalarda unuttuğu paraları var, milyonlardan bahsediyorum. Bankacısı Yıldız’ın haberi olmadan faize koydu. ‘Ben almam bunu, günaha sokuyorsunuz’ demiş.”

PARALARI KESELERLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITTI

Seray Sever’in açıklamasına göre Tilbe, faize yatırılan paranın alınmasının ardından bu parayı keseler hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Ünlü şarkıcının bu davranışı, sanatçının para ve yardım konusundaki yaklaşımını yeniden gündeme taşıdı.