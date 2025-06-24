Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, efsaneleşmiş şarkıları kadar magazin gündeminde etki yaratan açıklamaları ve davranışları ile biliniyor.
Yıldız şarkıcı yaz aylarının gelmesiyle birlikte konser programına hız verirken, konser çıkışında üzerinde bornozuyla otomobil kullanırken görüntülendi.
OTOMOBİLİNE BİNEREK UZAKLAŞTI
Hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Tilbe, hızla aracına binerek uzaklaşırken, Tilbe'nin bornozlu imajı sosyal medyada gündem oldu.
Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Yıldız Tilbe, efsaneleşmiş şarkıları kadar magazin gündeminde etki yaratan açıklamaları ve davranışları ile biliniyor.