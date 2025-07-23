Sesi kadar danslarıyla da kendine has bir tarzı olan Yıldız Tilbe, Çeşme konserinde samimi itiraflarda bulundu. İlk kez hastalığını açıklayan Tilbe, doktorunun kendisine pilates ve yoga önerdiğini söyledi.

"GERÇEKTEN ZORMUŞ"

59 yaşındaki şarkıcı, tansiyon hastası olduğunu itiraf etti. Yıldız Tilbe, doktorunun bazı yasaklarına da değinerek yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofona zarar gelmesin diye mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum."

EVİNE GELEN DOKTOR TEŞHİSİ KOYMUŞ

Tansiyonunun düzensiz olduğunu belirten Tilbe, bir gün evine gelen doktun bu teşhisi koyduğunu söyledi.