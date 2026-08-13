Yıldız Tilbe, Çeşme’de verdiği konserin ardından yaşanan bir olay nedeniyle gündem oldu. Konser sonrası bir güvenlik görevlisinin kendisine çok yakından bağırdığını söyleyen ünlü sanatçı, duruma sert tepki gösterdi. Tilbe’nin görevliye söylediği sözler dikkat çekti. KONSER SONRASI GERGİNLİK Çeşme konserini tamamlayan Yıldız Tilbe, etkinliğin ardından bir güvenlik görevlisiyle kısa süreli bir gerilim yaşadı. Güvenlik görevlisinin kendisine çok yakından bağırmasına tepki gösteren Tilbe, rahatsızlığını sert sözlerle dile getirdi. “SANA BİR ÇAKARIM, GİDERSİN” Yıldız Tilbe, güvenlik görevlisine yönelik tepkisinde, “Sana bir çakarım gidersin, gelmiş kulağımın dibinde bağırıyor” ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı ardından “Sana bir çakarım, gidersin. Çekil!” diyerek görevlinin kendisinden uzaklaşmasını istedi. Tilbe’nin konser sonrasında yaşadığı bu anlar kısa sürede gündem olurken, sanatçının sert çıkışı sosyal medyada da konuşuldu.

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