Yıldız Tilbe geçen haftalarda saçını boyadıktan sonra talihsiz bir olay yaşamıştı. Yüzünde yanıklar oluşan Tilbe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
Daha sonra takipçilerinin "geçmiş olsun" mesajlarına yanıt veren Tilbe, "Doktora gittim, krem-hap verdiği her şeyi uyguluyorum. Geçer inşallah, çok sağ olsun" demişti.
58 yaşındaki şarkıcı yeni fotoğraflar paylaştı. Boyasız ve kısacık kestirdiği saçlarıyla yeni imajını gösteren Yıldız Tilbe, "Saçlarımı kesmeseydim yaralarım geçmeyecekti" dedi.