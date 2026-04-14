A Milli Futbol Takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Bu başarı, marş tartışmalarını da beraberinde getirdi.

"YENİ BİR MARŞA GEREK VAR MI?

2002 Dünya Kupası elemeleri için “Bir Oluruz Yolunda” adlı bir marş yapan Tarkan, Milli Takım için yeni bir marş yapıp yapmayacağı sorusuna, mevcut marşın çok güzel olduğunu belirterek "Gerek var mı yeni bir marşa?" diye yanıt verdi.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Sinan Akçıl, Kosova galibiyeti üzerine kendisine gelen mesajlar sonrası "Sanırım 2026 Dünya Kupası 'şarkı savaşları' başlar yakında, iyi olan kazansın" diyerek Milli Takım için marş hazırlama konusuna yeşil ışık yaktı.

"DOLU DİZGİN" PAYLAŞIMI

Diğer taraftan Şarkıcı Rafet El Roman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu tartışmaları yeniden hareketlendirdi. “Dolu Dizgin” isimli yeni parçasını duyuran sanatçı, “yakında” notuyla kısa bir kesit paylaştı. Bu paylaşım "marşı Rafet El Roman mı yapıyor?" yorumlarına neden oldu.

"BEN KÜFÜRLÜ YAPARIM, OKUYAMAZSINIZ"

Son olarak ise şarkıcı Yıldız Tilbe’ye marş yapıp yapmayacağı sorusu soruldu. Tilbe bu soruya, “Ben küfürlü yaparım, okuyamazsınız” yanıtını verdi.