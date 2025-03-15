Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Ramazan ayı nedeniyle Gazze'de yaşayan 4 bin kişi için bir iftar sofrası kurdu.



Üç farklı noktada kurulan iftar sofralarına binlerce kişi katılırken, sofranın başında Yıldız Tilbe'nin adının yazdığı büyük bir pankarta yer verildi.





İSRAİL'E LANET YAĞDIRMIŞTI



Tilbe'nin Filistin halkına yönelik saldırıları nedeniyle tepki çeken İsrail'e yönelik birçok sert açıklaması bulunurken, ünlü sanatçı 2009 ve 2014 yıllarında yaptığı açıklamalar nedeniyle 'ırkçılık' ile suçlanmıştı.



Tilbe, İsrail'in yaptığı katliamlara tepki gösterdiğini belirtmiş ve hakkındaki ırkçılık suçlamalarına "Ben ırkçı değilim. Bütün ırkçıları Allah yok etsin. Bakın insanlar ne halde. Kendilerinden başka millet ve inanç tanımayanların yaptıkları hak mı?" sözleriyle yanıt vermişti.