Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe son dönemde yaptığı yardımlarla gündeme gelmişti. Şarkıcı son konserinde yaptığı şiddet itirafıyla magazin gündemine damga vurdu.

''ELLERİ VURGUN DİLLERİ ACI''

Güçlü sesiyle müzik piyasasına damga vuran Yıldız Tilbe, yaptığı yardımlarla da adından söz ettiriyor. Sahne performanslarıyla sevenlerini kendisine hayran bırakan Tilbe, son konserinde yaptığı şiddet itirafıyla dikkat çekti. Aşk hayatında yaşadıklarını anlatan Tilbe, ayrılıklarının mecburiyetten olduğunu ifade etti:

''Ben şimdiye kadar bütün sevgililerimden kaba oldukları için ayrıldım. Elleri vurgun, dilleri acı olduğu için ayrıldım. Hepsiyle ağlaya ağlaya ayrıldım. Ama yapacak bir şeyim kalmamıştı.''

''BİR KADIN NEDEN HAKARET GÖRSÜN?''

Konuşmasında şiddet konusuna da geniş yer ayıran usta sanatçı, hiçbir fiziksel veya duygusal şiddetin meşrulaştırılamayacağını vurgulayarak, "Bir kadın neden hakaret görsün, dayak yesin?" dedi.

Seyircilerinden birine 'Damat efendi' diye seslenen Yıldız Tilbe, ''Kadınlar bir çiçek erkekler bir odun. Fiske vurmak yok. '' uyarısında bulundu.