Yıldız Tilbe, X hesabından (eski adıyla Twitter) yaptığı paylaşım ile şaşırttı.
Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın vefatından yeni haberdar olduğunu yazdı.
"BUGÜN ÖĞRENDİM, ÇOK ŞAŞIRDIM"
59 yaşındaki şarkıcı "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.
60 yaşında hayata veda eden Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle ameliyat geçirmişti.
Ameliyatın ardından doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun olumlu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, efsane futbolcunun alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanıyordu.
Ancak Maradona 25 Kasım 2020'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.