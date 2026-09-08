İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Çim Konserleri kapsamında 7 Eylül akşamı sahne alan Yıldız Tilbe, sevilen şarkılarıyla binlerce İzmirliyi bir araya getirdi.

Konserin yoğun ilgi gördüğü, etkinlik öncesinde girişlerde uzun kuyruklar oluştuğu da sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

KAVGA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Konser sırasında kalabalık içerisindeki bir grup arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflar birbirine girdi.

Yaşanan arbede sırasında çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kavganın büyümesi üzerine emniyet güçleri olay yerine müdahale etti. Taşkınlık çıkardığı belirtilen kişiler konser alanından uzaklaştırılırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayın daha fazla büyümesinin önüne geçildi. Olayla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.

Konser ise yaşanan gerginliğe rağmen devam etti. Yıldız Tilbe, Kültürpark'ta kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.