Yıldız Tilbe, son konserinde sahne güvenliğiyle yaşadığı anla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcı, performans sırasında güvenlik görevlisine gösterdiği tepkiyle dikkat çekti. Tilbe, sahnedeki dekoratif bir blok platforma çömelerek şarkısını seslendiriyordu. Ayağa kalkmaya çalışırken dengesini kaybetmemek için güvenlik görevlisi, şarkıcının koluna dokunarak destek olmaya çalıştı. MÜDAHALEYİ REDDETTİ Güvenlik görevlisinin yardım teklifini kabul etmeyen Tilbe, eliyle görevliyi geri itti. Bu hareket, şarkıcının müdahaleye ihtiyaç duymadığını veya rahatsız olduğunu gösterdi. Müdahaleden sonra şarkısını kesmeyen Tilbe, platform üzerinde ayağa kalktı ve performansına ritmik hareketlerle devam etti. O anlar seyircilerin kameralarına yansıdı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Yıldız Tilbe'nin sahne disiplini ve kendi başına hareket etme tercihi üzerine tartışmalara yol açtı.

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