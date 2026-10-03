Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medyada kendisiyle ilgili hazırlanan yapay zeka içerikleri nedeniyle tepki gösterdi. Takipçileri tarafından hazırlanan montajlı videolar ve gerçeği yansıtmayan fotoğrafların sık sık mesaj kutusuna gönderilmesi, sanatçının sabrını taşırdı.

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİNDEN RAHATSIZ OLDU

Sosyal medyada zaman zaman paylaşımları ve kendisi hakkındaki yorumlarla gündeme gelen Tilbe, bu kez takipçilerinin hazırladığı videolar nedeniyle açıklama yaptı. Kendi görüntülerinin izni dışında farklı içeriklerde kullanılmasına tepki gösteren sanatçı, söz konusu paylaşımlardan duyduğu rahatsızlığı takipçileriyle paylaştı.

“YAPAY ZEKANIZDAN BIKTIM”

Görüntülerinin yapay zeka aracılığıyla farklı videolara ve fotoğraflara eklenmesinden artık yorulduğunu belirten Tilbe, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin."