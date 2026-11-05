Yıldız Tilbe, saç renginde değişikliğe gitti. Uzun ve katlı kesim saçlarını ateş turuncusuna boyatan şarkıcı, yeni görünümünü kuaför salonunda çekilen görüntülerle paylaştı.
Kuaförünün şekil verdiği saçlarını inceleyen Tilbe'nin neşeli tavırları da görüntülere yansıdı. Sanatçının paylaşımı, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
"KAÇ YAŞINDAYIM?"
Tilbe, kuaförüne esprili bir şekilde "Kaç yaşındayım?" diye sordu. Kuaförünün "28 diyebilirim" yanıtına kahkahayla karşılık veren şarkıcı, "Tamam, anlaştık" dedi.