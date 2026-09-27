UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta oynanan maçta İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 3-2 mağlup etti. Ballon d'Or'a aday gösterilen 8 futbolcunun ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede gol perdesinin açılması iki dakika sürdü. İngiltere kendi yarı alanından çıkmaya çalışırken ceza alanı önünde topu Marc Guehi'den kapan Lamine Yamal, karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı kaleci James Trafford'un yanından ağlarla buluşturdu.

46. dakikada Nico Williams'ın kayarak topu kaybetmesiyle başlayan ani İngiltere atağı, Jude Bellingham-Anthony Gordon işbirliğiyle gole dönüştü. Bellingham'ın pasıyla hareketlenen Gordon, ceza yayı içinde yaptığı yerden vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Unai Simon'un yanından ağlara gönderdi: 1-1.

İngiltere, kariyerinin bir döneminde adada forma giyen Marc Cucurella'nın müdahalesiyle 4 dakika içinde ikinci golü bularak öne geçti. Nico O'Reilly'nin sol taraftan ceza alanına ortaladığı topa Harry Kane kafayla vurdu. Cucurella'nın arka direkteki ters müdahalesiyle top ağlara giderken İngiltere soyunma odasına 2-1 üstünlükle gitti.

Kane penaltı kaçırdı, İspanya geri döndü

İkinci yarıya da temposunu kaybetmeden başlayan İngiltere, 53. dakikada Rodri'nin Bellingham'a ceza alanındaki müdahalesi sonrası VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Bir dakika sonra atışı kullanan Kane'in vuruşunda, üst direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın bir saatlik bölümü geride kaldığında İspanya, İngiltere'nin kendi yarı alanında kaptırdığı topla beraberliği yakaladı. Nico O'Reilly'nin kaybettiği topu Olmo, müsait durumdaki Baena'ya aktardı. Bu futbolcunun ceza alanı önünden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

İspanya, 74. dakikada yeniden öne geçti. Baena'nın pasıyla üç İngiliz oyuncunun arasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mikel Oyarzabal, topu Trafford'un üzerinden aşırarak filelere gönderdi.

Kalan bölümde rakip ceza alanında pozisyonlar bulan ancak son toplarda etkili olamayan İngiltere karşısında İspanya sahadan 3-2 galip ayrıldı.