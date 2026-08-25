Yazın son günlerinde gökyüzü bazı burçları cesur adımlar atmaya teşvik ederken, bazılarına ise biraz durup nefes almaları gerektiğini hatırlatıyor. Kimi burçlar için değişim ve yeni başlangıçlar öne çıkarken, kimileri için hayatındaki öncelikleri yeniden belirlemek daha önemli olacak.

KOÇ (21 MART-19 NİSAN)

Koçlar için bugün değişim kapılarını aralayabilecek güçlü bir enerji hakim. Kendinize olan güveniniz yükselirken, ne istediğinizi açıkça ortaya koymanız hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırabilir.

Karşınıza çıkan fırsatları geri çevirmek yerine cesur davranın. Yakın çevrenizin, özellikle de aile ve arkadaşlarınızın fikirleri önemli kararlarınızda yol gösterici olabilir.

BOĞA (20 NİSAN-20 MAYIS)

Boğaların biraz tempo düşürerek kendilerine ve hayatlarında gerçekten değer verdikleri şeylere odaklanmaları gerekiyor. Sizi mutlu eden kişilerle vakit geçirmek ve keyif aldığınız uğraşlara yönelmek ruhunuza iyi gelebilir.

Bu dönem geleceğe yönelik planlar yapmak ve yeni hedefler belirlemek açısından da oldukça uygun. Sevdiklerinizle kurduğunuz bağları güçlendirmeye zaman ayırın.

İKİZLER (21 MAYIS-20 HAZİRAN)

İkizler için yaratıcılığın ön plana çıktığı bir dönem başlıyor. Alışılmışın dışına çıkmak, farklı fikirler denemek ve yeni deneyimlere şans vermek size önemli kazanımlar sağlayabilir.

Kendinizi sınırlamayın. Özellikle aile ve arkadaş çevrenizle yapacağınız samimi konuşmalar, hem ilişkilerinizi güçlendirebilir hem de kafanızdaki bazı soru işaretlerini ortadan kaldırabilir.

YENGEÇ (21 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Yengeçlerin bu dönemde başkalarından önce kendilerini düşünmeleri gerekiyor. Yorucu koşuşturmanın içinde kaybolmak yerine dinlenmek ve enerjinizi yeniden toplamak için kendinize zaman ayırın.

Size huzur veren aktivitelere yönelin ve moralinizi düşüren düşüncelerden uzaklaşmaya çalışın. İhtiyaç duyduğunuzda sevdiklerinizden yardım istemekten çekinmeyin.

ASLAN (23 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

Aslanlar için öncelikleri yeniden düzenleme zamanı. Enerjinizi aynı anda birçok konuya dağıtmak yerine sizin için gerçekten önem taşıyan hedeflere yoğunlaşmanız daha doğru olabilir.

Artık size mutluluk vermeyen alışkanlık, ortam veya ilişkileri geride bırakmak için de uygun bir dönemdesiniz. Hayatınızda yeni başlangıçlara yer açın.

BAŞAK (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

Başakları yeni fırsatların beklediği bir dönem öne çıkıyor. Belirsizlikler nedeniyle geri adım atmak yerine önünüze çıkan seçenekleri değerlendirmeye çalışın.

Yeni deneyimlere açık olmak, farklı alanları keşfetmek ve düşüncelerinizi daha rahat ifade etmek size iyi gelebilir. Yakınlarınızla yapacağınız konuşmalar, kendinizle ilgili bazı önemli farkındalıklar kazanmanızı sağlayabilir.

TERAZİ (23 EYLÜL-22 EKİM)

Teraziler bugün dikkatlerini kendileri için en değerli insanlara ve yaşamlarına anlam katan konulara çevirmeli. Hangi ilişkilerin size iyi geldiğini, hangilerinin ise sizi yorduğunu yeniden değerlendirebilirsiniz.

Geçmişte yaşanan olumsuzlukları geride bırakmak ve sizi mutlu edecek yeni uğraşlara yönelmek için uygun bir zamandasınız.

AKREP (23 EKİM-21 KASIM)

Akreplerin biraz mola vermesi ve kendilerini fazla zorlamaması gerekiyor. Üzerinize aldığınız sorumlulukları sürekli artırmak yerine dinlenmeye de zaman ayırmalısınız.

Rahatlamanızı sağlayacak aktivitelere yönelmek enerjinizi yeniden kazanmanıza yardımcı olabilir. Yakınlarınızla yapacağınız sohbetler de üzerinizdeki yükü hafifletebilir.

YAY (22 KASIM-21 ARALIK)

Yaylar için hayatı yeniden düzene sokma zamanı. Önceliklerinizi belirleyerek enerjinizi size gerçekten anlam ve mutluluk veren konulara yönlendirin.

Artık sizi iyi hissettirmeyen kişi, alışkanlık veya durumlara gereğinden fazla tutunmayın. Yeni fırsatlara alan açarken duygularınızı açıkça ifade etmekten de çekinmeyin.

OĞLAK (22 ARALIK-19 OCAK)

Oğlaklar için cesaret isteyen adımların zamanı geliyor. Kendinize duyduğunuz güven, uzun süredir düşündüğünüz bir konuda harekete geçmeniz için yeterli olabilir.

Değişimden kaçmak yerine bunu hayatınızı daha iyi bir noktaya taşımak için kullanın. Karar verirken desteğe ihtiyaç duyarsanız güvendiğiniz insanlara danışabilirsiniz.

KOVA (20 OCAK-18 ŞUBAT)

Kovaların öncelikle hayatlarında neyin gerçekten önemli olduğunu sorgulaması gerekiyor. Kendinize, sevdiklerinize ve size huzur veren şeylere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Yeni bir uğraş edinmek ya da alıştığınız düzenin dışına çıkmak size farklı bakış açıları kazandırabilir. Küçük bir değişiklik bile beklemediğiniz bir kapıyı aralayabilir.

BALIK (19 ŞUBAT-20 MART)

Balıklar için yeni başlangıçlara açık olmanın zamanı. Bugün değişimden kaçmak yerine cesur kararlar almak ve farklı yollar denemek konusunda daha istekli olabilirsiniz.

Şüphelerin sizi geri çekmesine izin vermeyin. Düşüncelerinizi açıkça paylaşın, yakınlarınızın tavsiyelerini değerlendirin ve önünüze çıkan fırsatları hayatınızda olumlu bir dönüşüm yaratmak için kullanın.