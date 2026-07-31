Cem YILDIRIM

Yıldızlar SSS Holding ve patronu Sebahattin Yıldız, madencilerin maaşını ödemediği gibi hak edişlerini almak için eylem yapan çalışanlarına dava açtı.

Şirkete ve patrona tepki gösteren Türk Maden-İş üyesi maden işçileri, dün Eskişehir’deki Yıldızlar SSS Holding binası önünde yaptıkları eylemde kendilerini ağaçlara zincirledi. Ancak emniyet güçleri tarafından zincirler kırılarak sendika üyesi maden işçileri ile sendika yöneticileri gözaltına alındı. Doruk Madencilik’te çalışan işçiler, salı günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çarşamba günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde yaptıkları eylemleri dün Yıldızlar SSS Holding’de sürdürdü.

ZİNCİRLENDİLER

Madenciler adına açıklama yapan Türk Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, en büyük sıkıntılarının kıdem tazminatları ve maaş alacakları olduğunu belirterek “Haziran ayında yapılan protokolde, bu alacakların 23 Temmuz’da ödeneceği taahhüt edilmişti. Ancak bu protokol yerine getirilmedi. Eylemlerimizin şiddetinin ve dozunun artarak devam edeceğini söylemiştim. Bu kararlılığımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yıldızlar SSS Holding’in eylemler nedeniyle zarara uğradığını iddia ederek madencilere dava açtığını açıklayan Kocabıyık, “Utanmadan tüm arkadaşlarımıza ‘işi engelledikleri’ gerekçesiyle 50’şer bin liralık dava açıyorlar” ifadesini kullandı. Açıklamanın ardından işçilerin bir kısmı, Yıldızlar SSS Holding binası önündeki ağaçlara kendilerini zincirledi. Ardından polisler maden işçileri ve sendika yöneticilerini gözaltına aldı.

Madenciler, Yıldızlar SSS Holding önünde kendilerini ağaçlara zincirledi.

Çocuklarıma sözüm var: Paramızı alacağım

TÜRK Maden-İş’ten Talih Kocabıyık, kendisini ağaca zincirleyen madencilerden birisinin şirketten 700 bin liralık alacağı bulunduğunu ve madencinin eşinin kanser tedavisi gördüğünü söyledi. Kendisini ağaca zincirleyen bir başka madenci ise 15 yıldır aynı şirkette çalıştığını belirterek “Evden çıktığımda çocuklarıma dedim ki, 'Ben bu Sebahattin'den bu parayı alacağım.' Alamadığım zaman utanıyorum. Eve döndüğümde şevkim kırılıyor. Ama paramı Sebahattin'e bırakmayacağım” diye konuştu. Madenci, Sebahattin Yıldız için ‘ali kıran baş kesen’ benzetmesini yaptı.