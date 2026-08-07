Yıldızların altında tiyatro keyfi yakında başlıyor… İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, seyircisiyle bir kez daha Harbiye Açık Hava’da buluşacak...

Her yaştan tiyatrosever bu ay; sezon boyunca büyük ilgi gören Haramiler’i ve Yoldan Çıkan Oyun’u izleme fırsatı bulacak…

Musahipzade Celal’in yazdığı, Engin Alkan’ın uyarlayıp yönettiği Haramiler; 25 Ağustos’ta saat 21.00’de sahnelenecek…

Henry Lewis, Jonathan Sayer, Henry Shields’in yazdığı, Mehmet Ergen’in çevirdiği, Lerzan Pamir’in yönettiği “Yoldan Çıkan Oyun” ise 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde saat 21.00’de izlenebilecek.

Her şeyin ters gitmesi seyirciyi memnun edecek

Bol ödüllü komedi ‘Yoldan Çıkan Oyun’ tiyatro sahnesinde yaşanabilecek en büyük aksilikleri, bol kahkaha ve sürprizlerle seyirciye sunuyor. Konusu kısaca şöyle:

Amatör bir tiyatro topluluğu, büyük bir hevesle klasik bir cinayet oyununu sahnelemeye hazırlanır.

Ancak daha perde açıldığı anda yanlış giden olaylar zinciri durdurulamaz hale gelir. Dekor çöker, aksesuarlar kaybolur, oyuncular repliklerini unutunca doğaçlamaya başlar… Ama ne olursa olsun, oyun devam etmelidir.

Londra’dan Broadway’e uzanan bu muhteşem yapım, fiziksel komediyle absürd mizahı ustalıkla harmanlıyor. Tiyatro sanatıyla ilgili tüm klişeleri ters yüz eden oyun, kahkahaya boğuyor. Oyunda Berfu Aydoğan, Hasip Tuz, Hüseyin Tuncel, Onur Demircan, Selen Nur Sarıyar, Serdar Orçin, Tarık Köksal, Volkan Öztürk rol alıyor.

Mizah, hiciv ve kocaman bir yangın

Açık Hava’da sahnelenecek ilk oyun Haramiler… Sezon boyunca büyük ilgi gören müzikal; devletin en üst mertebelerine erişebilmiş Kadı Yakup Efendi’ nin Saray’a dek uzanan ikbal yolculuğu ekseninde gelişen olayları anlatıyor.

Musahipzade Celal’in Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı ve Atlı Ases oyunundan oluşturulan füzyon bir

adaptasyonla kaleme alınan oyun mizahın, hicvin ve müziğin yumuşak kucağında kocaman bir yangını gözler önüne seriyor.

Oyunda Aslı Nimet Altaylar, Damla Cangül Yiğit, Elçin Atamgüç, Emre Ertunç, Enes Mazak, Eyşan Dönmez, Göksel Arslan, Melih Tuma, Müslüm Tamer, Pelin Budak, Reyhan Karasu, Yusuf Akçay ve Zafer Kırşan rol alıyor.