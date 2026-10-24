Türkiye’de son yıllarda iklimsel avantajları değerlendiren üreticiler, tropikal tarıma yönelmeye başladı. Özellikle Antalya, Alanya, Gazipaşa ve Mersin şehirlerinde deneme dikimleri yapılan papaya (ağaç kavunu), sağladığı astronomik kazançla tarım sektöründe çiftçilerin adeta yeni gözdesi oldu. Geleneksel ürünlerin aksine don riski olmadan seralarda yılın 12 ayı boyunca kesintisiz hasat edilen egzotik ağaç, rekor rekolteyle üreticisini zengin etmeye başladı.

SARISI MEYVE YEŞİLİ SEBZE OLARAK KULLANILIYOR

Meleklerin meyvesi olarak da bilinen papayayı diğer ürünlerden ayıran en büyük özelliklerden biri dalından farklı evrelerde toplanınca hem meyve hem de sebze olarak kullanılabilmesi. Ağaçta tamamen olgunlaşıp rengi turuncu ve sarıya dönen papayalar, tatlı kavun ve şeftaliyi andıran yoğun tatlı aromasıyla lüks otellerin, manavların ve gurme marketlerin en pahalı meyveleri arasında bulunuyor. Öte yandan dış kabuğu tamamen yeşil renkteyken toplanan meyveler ise Uzak Doğu mutfağının vazgeçilmezi olan ferahlatıcı salatalarda, turşularda ve et marinasyonlarında bir sebze olarak kapış kapış satılıyor.

KİLOSU 400 LİRADAN KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

İçinde papain" enzimi sayesinde hem sindirimi hızlandıran hem de sert etleri dakikalar içinde lokum gibi yumuşatan yeşil papanın kilogram fiyatı tezgahlarda ve zincir marketlerde 350 ila 400 liradan satılıyor.

HER HAFTA PARA KAZANDIRIYOR

Klasik meyve ağaçları gibi yılda sadece 1 ay hasat edilip 11 ay boyunca bekletilmesine gerek kalmadan ekildiğinde yıl boyu 12 ay boyunca hasat edilebilen papaya, tek bir gövdede kilolarca salkım oluşturuyor. Yüksek getirisi ve yoğun talep üzerine çiftçilerin de ilgi gösterdiği papaya, Türkiye'den yurt dışına ihraç edilen en yüksek katma değerli tarım ürünlerinin başında geliyor.