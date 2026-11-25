Samsun’da yer alan ve yılın neredeyse yarısını sular altında geçiren Hacıosman Ormanı, ziyaretçilere tamamen kapalı tutulmasıyla Türkiye’deki diğer doğal alanlardan ayrılıyor. 1987 yılında Türkiye’nin ilk tabiat koruma alanı ilan edilen 121 hektarlık bu özel coğrafya, ekolojik dengesinin korunması amacıyla insan girişine kesin olarak yasaklanmış durumda. Bölgeye yalnızca bilimsel araştırma ve eğitim çalışmaları kapsamında izin veriliyor.

Orman dokusunun yanı sıra kumul ve sucul ekosistemleri de bir arada bulunduran Hacıosman Ormanı’nda, yılın 4 ila 5 ayı boyunca su seviyesi artarak zeminin üzerine çıkıyor. Bu benzersiz doğa döngüsünün bozulmaması için koruma çalışmalarının temelini "hiçbir suretle dokunmamak" ilkesi oluşturuyor. Öyle ki ormanda kırılan dallar ve devrilen ağaçlar bile bulundukları yerden alınmayarak tamamen doğal sürece bırakılıyor.

ENDEMİK TÜRLER VE YABAN HAYATININ GÜVENLİ LİMANI

İnsan faaliyetlerinden uzak tutulması sayesinde Türkiye’nin en kritik biyolojik çeşitlilik merkezlerinden biri haline gelen ormanda, çok sayıda nadir canlı türü yaşamını sürdürüyor. Dişbudak, karaağaç, akçaağaç, gürgen ve kızılağacın yanı sıra Türkiye’ye has endemik dişbudak yapraklı kanatlı ceviz ağacının da yetiştiği alanda 110 bitki ve 72 mantar türü bulunuyor. El değmemiş bu ekosistem; karaca, köstebek, kaplumbağa, kurbağa, yılan, su yılanı ve balıkçıl kuşlar gibi pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.