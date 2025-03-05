Moskova’da düzenlenen toplantıya Türkiye Cumhuriyeti’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yapımcılar Mustafa Uslu ve Bulut Balkis, yönetmen Gökhan Arı, başrol oyuncuları Leon Kemstach, Altın Portakal ödüllü Anna Andrusenko, ünlü televizyon sunucusu Andrey Malakhov ve Rus devlet adamı Ramin Gasimov katıldı. Rus medyasında büyük yankı uyandıran etkinlikte Gülsüm Kabadayı’ya olan ilgi büyüktür.

"FİLM FEDAKARLIĞA IŞIK OLUYOR"

Film, bir halkın ortak değerlerine, insanlıkla buluşan sevgiye ve sınırları aşan fedakarlığa ışık tutuyor. “Bi Umut” trafik kazasında felç kalan ve kimliği belirlenemeyen bir çocuğa yıllarca annelik yapan, Rusya’da “Yılın Annesi” olarak defalarca takdir edilen Gülsüm Kabadayı’nın gerçek yaşamından esinleniyor. Film, anneliğin yalnızca biyolojik bir bağ değil, saf bir sevgiyle var olabileceğini tüm dünyaya duyuruyor.

Filmde yer alan isimler, filmin güçlü mesajını vurgulayan açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, “Bu hikâye sadece Türklerin değil, aynı zamanda Türkler ve Rusların ortak hikâyesi. İki halk arasında paylaşılan güçlü bağları ve değerleri vurgulayan bu film, iki ülkenin halklarını daha da yakınlaştıracak.” ifadelerini kullandı. Büyükelçi, filmin uluslararası düzeyde büyük başarılar elde edeceğine olan inancını dile getirdi.

Yapımcı Bulut Balkis, “Bu film sadece bir annenin sevgisini anlatmıyor. Aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini, merhameti ve fedakarlığı bütün dünyaya sunuyor. Projeye 6 milyon dolarlık yatırım yaparak, Türk ve Rus halklarının birbirine olan bağlılıklarını daha da pekiştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

"İYİLİĞİ TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

Yapımcı Mustafa Uslu, “Bu hikaye dünyanın en ünlü oyuncularının önüne geçer. Umut ve Gülsüm Kabadayı’nın hayat verdiği bu hikâye, insanlık adına çok kıymetli bir mesaj taşıyor” diyerek, projenin gücünü ve anlamını vurguladı. Uslu, “Sinemanın gücüyle merhamet ve iyiliği dünyaya duyuracağız” ifadelerini kullandı.

Filmin yönetmeni Gökhan Arı ise, “İzleyicilere sadece bir hikaye değil, gerçek bir yaşam deneyimi sunmak istiyoruz. Bu yüzden her sahnede, seyirciyi duygusal olarak hikayenin içine çekmeyi amaçlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Filmde başrolü üstlenen Leon Kemstach, “Bu benim hayatımın en önemli rolü. Umut ve Gülsüm Kabadayı arasındaki güçlü bağı en yüksek seviyede yaşatmak ve tüm dünyaya hissettirmek için elimden geleni yapacağım.” dedi. Anna Andrusenko ise, “Bu filmde rol almak, bir sosyal sorumluluk projesine katılmak gibi. İyiliği, sevgiyi ve hoşgörüyü bu projede yansıtmak benim için çok değerli.” diyerek filmdeki rolünün anlamını paylaştı.

Filmin Türk oyuncuları yakında açıklanacak ve “Bi Umut” filmi yıl sonunda izleyiciyle buluşacak.