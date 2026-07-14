Safkan İngiliz atçılığımızın en prestijli ödülleri arasında yer alan Karayel Ödülleri, Hipodrom.com’un ana sponsorluğunda Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sezon boyunca pistlerde sergiledikleri performansla öne çıkan safkanların ve ekiplerinin ödüllendirildiği gecede, tam 10 farklı kategoride büyük bir gurur yaşandı.

Gecenin en dikkat çeken başarısına, pistlerdeki üstün performansıyla üç farklı kategoride birden zirveye adını yazdıran Dapper Man imza attı. "Yılın Atı" seçilen şampiyon safkan, aynı zamanda "Yılın 4 Yaş ve Yukarı Atı" ile "Yılın Stayer Atı" ödüllerine de layık görülerek geceye damgasını vurdu.

11.Karayel Ödülleri'ni Kazanan Safkanlar ve Sahipleri: