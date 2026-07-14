Safkan İngiliz atçılığımızın en prestijli ödülleri arasında yer alan Karayel Ödülleri, Hipodrom.com’un ana sponsorluğunda Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Sezon boyunca pistlerde sergiledikleri performansla öne çıkan safkanların ve ekiplerinin ödüllendirildiği gecede, tam 10 farklı kategoride büyük bir gurur yaşandı.
Gecenin en dikkat çeken başarısına, pistlerdeki üstün performansıyla üç farklı kategoride birden zirveye adını yazdıran Dapper Man imza attı. "Yılın Atı" seçilen şampiyon safkan, aynı zamanda "Yılın 4 Yaş ve Yukarı Atı" ile "Yılın Stayer Atı" ödüllerine de layık görülerek geceye damgasını vurdu.
11.Karayel Ödülleri'ni Kazanan Safkanlar ve Sahipleri:
- Yılın Atı: Dapper Man (Cem Kaan Parsak)
- Yılın 4 Yaş ve Yukarı Atı: Dapper Man (Cem Kaan Parsak)
- Yılın Stayer Atı: Dapper Man (Cem Kaan Parsak)
- Yılın 2 Yaşlı Dişi Tayı: Grace of God (Ali Rıza Çelikoğlu)
- Yılın 2 Yaşlı Erkek Tayı: Upamecano (Talip Öztürk, Murat Yıldırım ve Umut Hepsağ)
- Yılın 3 Yaşlı Dişi Tayı: Amazing Touch (Kemal Kurt)
- Yılın 3 Yaşlı Erkek Tayı: Grande Flusso (Baran Büyükdere)
- Yılın 4 Yaş ve Yukarı Kısrağı: General Briella (Bekir Akyavuz)
- Yılın Sprinter Atı: Battle for Glory (Erdem Bekmezci)
- Yılın Miler Atı: Burgas (Sanem Kahraman)