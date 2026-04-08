Kasım ayından bu yana devam eden dava sürecinde çift, anlaşmalı boşanmayı tercih etti. Ömer Sarıgül, eski eşine 35 milyon TL tazminat ödeyecek. Ayrıca Revna Çakır’a aylık 10 bin dolar yoksulluk nafakası ve çocuklar için 5 bin dolar iştirak nafakası sağlanacak.

REKOR TAZMİNAT HAYAL OLDU

Mahkeme çıkışı ve yapılan anlaşma, talep edilen astronomik tazminatın hayal olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. Boşanmanın çocukların üstün yararı gözetilerek gerçekleştiği, tarafların ise başka açıklama yapmayacakları bildirildi.

ÖMER SARIGÜL NEŞELİYDİ

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; Mahkeme çıkışı, Revna Çakır’ın asık yüzü ve Ömer Sarıgül’ün neşeli hali, kararın sonucunu gözler önüne serdi. Avukatıyla adliyeden çıkan Revna Çakır, sürecin detaylarına dair açıklama yapmadı.

Öte yandan, çift ortak açıklamada, boşanmanın çocuklarının üstün yararı için gerçekleştiğini vurguladı ve medyaya başka yorum yapmayacaklarını belirtti.