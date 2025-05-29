Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş forması giyen Rafa Silva ile ilgili konuştu, ortalık karıştı. Portekizli yıldızla geçen sezon ilgilendiklerini açıklayan Buruk, “Bizden istenen 40 milyon Euro’ydu. Seneliği 13-13.5 milyon Euro’ya geliyordu. O yüzden yol alamadık. Rafa bu sezon çok etkili oldu” dedi. Okan Buruk bu sözlerle Rafa Silva’ya olan ilgisini itiraf etti.

KALİTELİ KADRO İSTİYOR

Bu sözler Türkiye’yi sallayacak bir transfer iddiasının ateşini yaktı. Çünkü Rafa Silva cephesinden gelen haberler de yabana atılmayacak cinsten. Beşiktaş’ta yaşanan ödeme sıkıntısı nedeniyle mutsuz olan Portekizli futbolcu ayrıca iddialı bir kadro kurulmamasından şikayetçi. Kaliteli isimlerin transfer edilmesini talep eden Rafa aksi halde ayrılık ihtimalini ciddi ciddi düşünüyor.

HÜSEYİN YÜCEL DETAYI

Menajerinin eski Başkan Hüseyin Yücel ile görüşüp, “Buraya bizi siz getirdiniz. Alacaklarımız ödenmiyor” isyanını dile getirdi. Yücel de “Beşiktaş’ta kimsenin parası kalmaz” diyerek menajeri sakinleştirmeye çalıştı. Bu gelişmeler alt alta konulduğunda, Rafa Silva’nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek G.Saray’a transferi uzak bir ihtimal gözükmüyor.