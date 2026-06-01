Dünyanın en popüler müzik yıldızlarından biri olan Dua Lipa, uzun süredir birlikte olduğu Callum Turner ile ilişkisini resmiyete döktü. Çift, İngiltere'nin başkenti Londra'daki tarihi nikâh salonlarından biri olan Old Marylebone Town Hall'da aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı samimi bir törenle evlendi.
TARİHİ MEKANDA SESSİZ SEDASIZ EVLENDİ
Ünlü çiftin nikâhı, geçmişte Paul McCartney, Ringo Starr ve Liam Gallagher gibi isimlerin de tercih ettiği Old Marylebone Town Hall'da kıyıldı. Nikâh sonrası el ele dışarı çıkan çift, yakınlarının konfeti ve çiçek yapraklarıyla yaptığı sürpriz kutlamayla karşılandı.
GELİNLİK TERCİHİ DE ŞAŞIRTTI
Dua Lipa, nikâhta ünlü tasarımcı Daniel Roseberry imzalı fildişi tonlarında bir Schiaparelli haute couture etek-ceket takımı tercih etti. Geniş kenarlı şapkası, beyaz eldivenleri ve ayakkabılarıyla klasik bir görünüm sergileyen şarkıcı, moda otoritelerinden de tam not aldı. Callum Turner ise lacivert çift düğmeli takım elbisesiyle objektiflerin karşısına çıktı.
ASIL KUTLAMA İTALYA'DA YAPILACAK
Londra'daki törenin çiftin tek düğünü olmayacağı belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Dua Lipa ve Callum Turner, önümüzdeki günlerde Palermo'da üç gün sürecek büyük bir düğün organizasyonu düzenleyecek. Kutlamaya müzik ve moda dünyasının birçok ünlü isminin katılması bekleniyor.
Davetliler arasında Elton John, Charli XCX, Mark Ronson ve Donatella Versace gibi dünya çapında tanınan isimlerin yer alacağı öne sürülüyor.
İKİ YILLIK AŞK EVLİLİKLE TAÇLANDI
İlk kez 2024 yılında birlikte görüntülenen Dua Lipa ve Callum Turner'ın ilişkisi kısa sürede magazin dünyasının en çok konuşulan birlikteliklerinden biri haline gelmişti. Çift, 2025 yılında nişanlanmış ve evlilik hazırlıklarını gözlerden uzak sürdürmüştü. Londra'daki sade nikâhla ilişkilerini resmiyete taşıyan ikili, şimdi gözlerini Palermo'daki görkemli düğün kutlamasına çevirmiş durumda.
