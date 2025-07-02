Leonardo DiCaprio, çevreyle ilgili paylaşımları nedeniyle yeniden “ikiyüzlülük” eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. 50 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Pazartesi günü Instagram'da Şili'nin Guafo Adası’nın özel bir sahip tarafından satın alındığını ve kömür madenciliği ile ağaç kesiminden korunacağını duyurdu.

DiCaprio, adayı “küresel biyolojik çeşitlilik ve gezegenimizin genel sağlığı için kritik” olarak tanımladı. Ancak bu paylaşımın zamanlaması, sosyal medyada hızlıca tepki topladı. Oyuncu, hafta sonu kız arkadaşı Vittoria Ceretti ile Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’in 'yılın düğünü' olarak nitelendirilen ve Venedik’teki üç gün süren gösterişli düğününe katılmıştı.

The Guardian’a göre, ünlülerin katıldığı ve 20 milyon sterline mal olduğu belirtilen düğün için 90’dan fazla jet Venedik Havalimanı’na iniş yaptı. Reddit kullanıcıları, DiCaprio’nun çevreci tutumunu düğüne katılımıyla çelişkili buldu. Bir kullanıcı, “Leo iyi bir oyuncu ama çevreyi önemsediğine asla inanmadım” yorumunu yaptı.

"ÇÜNKÜ O BİR İKİ YÜZLÜ"

Bir diğer kullanıcı ise daha sert bir ifadeyle, “Çünkü o bir ikiyüzlü. Çevre dostu olduğuna inanmamızı istiyor ki özel jetlerini ve yatlarını kullanmaya devam edebilsin” dedi. Eleştiriler, DiCaprio’nun Bezos ile ilişkisini de hedef aldı ve Amazon’un büyük karbon ayak izine dikkat çekildi.

Başka bir kullanıcı, “Böyle zengin ve ünlü kişiler, başkalarının kişisel fedakarlıkları sayesinde kendi zararlarını dengelediklerini varsayıyor” yorumunda bulundu. Özel jet yolculuklarının çevresel etkisine dikkat çeken bir başka kullanıcı ise, “Bir kişinin bir yıl boyunca yaptığı geri dönüşümün faydası, tek bir özel jet uçuşuyla boşa gidiyor” ifadelerini kullandı.

DiCaprio’nun düğüne özel jetle gidip gitmediği bilinmiyor. Ancak oyuncu uzun süredir kendisini bir çevre savunucusu olarak konumlandırıyor ve 20 yıl önce “gezegensel kriz” olarak adlandırdığı duruma dikkat çekmek için kendi vakfını kurmuştu.

2022 yılında Deadline’a verdiği bir röportajda, “Hayatımda iki büyük tutkum oldu. Biri oyunculuk, diğeri ise doğal dünyayı korumak ve iklim krizine dair mesajı yaymak,” demişti. Ayrıca, hükümetlerin ve özel sektörün dönüşüm sürecinde yeterince hızlı davranmadığını ve “kelimenin tam anlamıyla dokuz yıllık bir penceremiz” olduğunu ifade etmişti.

Bu arada, Ocak ayında DiCaprio ve Ceretti'nin Los Angeles’ta yaşanan yıkıcı orman yangınları sırasında Meksika’ya özel jetle gitmesi de eleştiri almıştı.