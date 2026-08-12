RONALDO'DAN SADECE BİR KARE

Düğünün ardından Ronaldo, sosyal medya hesabından kendisiyle Georgina'nın ellerinin ve yeni evlilik yüzüklerinin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Ünlü futbolcu, fotoğrafın altına uzun bir açıklama yazmak yerine yalnızca “C❤️G” notunu düştü. Böylece çiftin evliliğine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan ilk görüntü de bu kare oldu.

PEOPLE'ın aktardığı bilgilere göre törene çiftin beş çocuğu da katıldı ve nikâh özel ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.