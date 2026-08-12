DÜĞÜNÜ SIR GİBİ SAKLADILAR
Cristiano Ronaldo ile model Georgina Rodríguez evlendi. 41 yaşındaki Portekizli futbolcu ve 32 yaşındaki partneri, 11 Ağustos 2026'da Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen resmi nikâh töreniyle dünyaevine girdi. Uzun süredir merak edilen düğünü büyük ölçüde gizli tutan çift, törene ilişkin yalnızca dikkat çeken bir kareyi kamuoyuyla paylaştı.
HERKES MADEİRA’YI BEKLİYORDU
Ronaldo ve Georgina'nın düğünü gerçekleşmeden birkaç gün önce uluslararası basında törenin adresine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Özellikle Portekiz'in Madeira Adası öne çıkarken bazı haberlerde düğünün neredeyse kesinleştiği ileri sürülmüştü.
Ancak çift, herkesi ters köşeye yatırdı. Ronaldo ve Georgina, düğün için Cascais'i tercih etti ve töreni oldukça küçük ve özel bir organizasyon olarak gerçekleştirdi.
RONALDO'DAN SADECE BİR KARE
Düğünün ardından Ronaldo, sosyal medya hesabından kendisiyle Georgina'nın ellerinin ve yeni evlilik yüzüklerinin görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.
Ünlü futbolcu, fotoğrafın altına uzun bir açıklama yazmak yerine yalnızca “C❤️G” notunu düştü. Böylece çiftin evliliğine ilişkin kamuoyuyla paylaşılan ilk görüntü de bu kare oldu.
PEOPLE'ın aktardığı bilgilere göre törene çiftin beş çocuğu da katıldı ve nikâh özel ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.
EVLİLİK TAM BİR YIL SONRA GELDİ
Ronaldo ve Georgina'nın aşk hikâyesinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise evliliğin tarihi oldu.
Georgina Rodríguez, 11 Ağustos 2025'te Ronaldo'nun evlenme teklif ettiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu. Ünlü model, devasa oval kesim pırlanta nişan yüzüğünü gösterdiği paylaşımında “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas” ifadelerine yer vermişti.
Türkçesiyle “Evet, kabul ediyorum. Bu hayatta ve tüm hayatlarımda” anlamına gelen bu sözlerin üzerinden tam bir yıl sonra çift evlendi.
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O DEVASA YÜZÜK HÂLÂ HAFIZALARDA
Georgina'nın nişan duyurusunda sergilediği yüzük de çiftin ilişkisinin en çok konuşulan ayrıntılarından biri olmuştu.
Mücevher uzmanları, merkezdeki oval pırlantanın yaklaşık 35 karat olabileceğini, yan taşlarla birlikte yüzüğün toplamının yaklaşık 37 karata ulaşabileceğini tahmin etmişti. Yüzüğün değerine ilişkin bazı tahminler ise 5 milyon dolara kadar çıkmıştı.
Ancak yüzüğün gerçek karatı ve değeri resmi olarak açıklanmadı.
BEŞ ÇOCUKLARI DA YANLARINDAYDI
Ronaldo ve Georgina'nın birlikte beş çocuğu bulunuyor. İkizleri Eva Maria ve Mateo 9, Alana 8, Bella ise 4 yaşında. Ronaldo'nun önceki ilişkisinden dünyaya gelen Cristiano Jr. ise 16 yaşında.
Çift, 2022 yılında Bella'nın ikiz erkek kardeşi Ángel'in doğumundan kısa süre sonra hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı.
Ronaldo ve Georgina'nın ilişkisi 2017'de başlamış, yıllar içinde aileleri büyümüş ve çift evlilik kararına kadar birlikte gelmişti. Şimdi ise uzun süredir beklenen nikâh gerçekleşti; ancak çift, düğünün büyük bölümünü yine kendi dünyalarında yaşamayı tercih etti.
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