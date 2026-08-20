Son iki yıldır kuraklık ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeğinde umduğunu bulamayan Trakya üreticisi, çareyi alternatif üründe buldu. Edirne’de bölge çiftçisinin "sarı altın çiçeği" olarak adlandırdığı kanola, bu sezon hem rekor ekim alanına ulaştı hem de zamanında gelen yağışlarla üreticisinin yüzünü güldürdü.

GEÇEN YILA GÖRE REKOLTE YÜZDE 100 ARTTI

Edirne’de geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 bin dekarda yapılan kanola ekimi, bu yıl yüzde 100’lük bir sıçramayla 100 bin dekara yükseldi. Yağışların tam zamanında düşmesiyle rekoltede büyük bir artış yaşandığını belirten Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Kanola ekimi bu yıl geçtiğimiz yıllara nazaran yüzde 100 artış sağladı. Bu yıl yağışlardan dolayı da çok güzel verimler alındı kanolada. Yani bugün bir çok üreticimizden 350-400 kilogram da duyduk, 500 kilogram da duyduk. Ama ortalama 400 kilogram bandında olacağını düşünüyorum kanolanın" dedi.

"YILIN EN ÇOK KAZANDIRAN HASADI OLDU"

Hasat öncesi yaşanan fiyat endişelerinin yerini memnuniyete bıraktığını vurgulayan Arabacı, kanolanın bu sezon çiftçiye en çok kazandıran ürün haline geldiğini ifade etti. Arabacı, "Fiyatlar ilk etapta üreticilerimizi korkuttu, ekiliş çoğalınca fiyat düşer mi, diye endişelendiler. Fiyat anlamında da çok kötü diyemeyiz. Hatta hasattan sonra bir miktar daha yine fiyatlar yükseldi. Baktığımızda bu yılın en çok belki gelir getiren ürünü, yılın kazanan ürünü gibi görünüyor. O yüzden üreticimiz memnun kanoladan" dedi.

Bölgede hasadı tamamlanan buğday rekoltesine de değinen Arabacı, kent genelinde ortalama 500-550 kilogram bandında güzel bir verim elde edildiğini söyledi. Ancak artan girdi maliyetlerine dikkat çeken Arabacı, sürdürülebilirlik için ekim ayına kadar ciddi bir destek ödemesi beklediklerini belirtti.

“GÜZEL VERİM ELDE EDİLDİ”

Arabacı, "İyi verim olan bölgelerimiz de var ama genel baktığımızda da 500- 550 kilogram bandında olacağını düşünüyoruz Edirne'nin. Baktığımızda güzel bir verim bu. Bu verimi alsak bile bu üreticilerimizin kazanç olarak baktığımızda çok yeterli bir fiyat değil. Bununla ilgili sağ olsun Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapmıştı. Tarım Bakanımız da bunun ardından bir açıklama yaptı. Bu temel destekte yeniden artırım yapılacağını söyledi. Üreticimiz bu destekte ciddi anlamda bir artış sağlamasını bekliyor. Çünkü bu rakamlarla sürdürülebilirlik çok zor hale geldi” diye konuştu.

Burada ciddi bir destek olursa ve bu destekler de bu önümüzdeki yılın ekiliş dönemi, yani ekim ayına kadar ödeme planlaması yapılırsa belki üretecimiz bir nebze olsun nefes alır ve önümüzdeki yılın sürdürülebilirliği açısından; buğday tohumuydu, gübresiydi bunları rahatlıkla alır diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.