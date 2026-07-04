Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce, uzun süredir konuşulan ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, New York'taki Madison Square Garden'da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Evlendiklerini ise Madison Square Garden'ın dışındaki dev bir ilan panosunda paylaştıkları duyuruyla açıkladılar. Yoğun ilgi gören tören sırasında çevrede yüzlerce polis görev alarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

ÜNLÜ İSİMLER TÖRENE AKIN ETTİ

Nikah töreninde sürpriz bir isim de görev aldı. ABD'li oyuncu Adam Sandler, çiftin nikahını kıyan isim oldu. Organizasyona spor ve eğlence dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Gigi Hadid, Tom Brady ve Steven Spielberg'in de davetliler arasında yer aldığı tören, çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi.

AİLELERİ YANLARINDAYDI

Taylor Swift'in basın danışmanı Tree Paine, nikah sırasında çiftin en yakın aile üyelerinin de yanlarında bulunduğunu açıkladı.

Buna göre Swift'in kardeşi Austin Swift ile Travis Kelce'nin ağabeyi Jason Kelce, tören boyunca çifte eşlik etti.

40 SAYFALIK EVLİLİK SÖZLEŞMESİ İDDİASI

Düğünün ardından en çok konuşulan konulardan biri de çiftin imzaladığı öne sürülen evlilik sözleşmesi oldu. İddialara göre Taylor Swift ve Travis Kelce, nikah işlemlerinin yanı sıra olası bir ayrılık durumunda mal varlıklarını güvence altına almak amacıyla yaklaşık 40 sayfalık bir evlilik sözleşmesine de imza attı.

Taylor Swift'in yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olduğu belirtilirken, Travis Kelce'nin mal varlığının ise yaklaşık 90 milyon dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

İLİŞKİLERİ 2023'TE BAŞLAMIŞTI

İlk kez 2023 yılında birlikte görüntülenen Taylor Swift ile Travis Kelce, ilişkilerini kısa sürede kamuoyuna duyurmuştu. Çift, Ağustos 2025'te nişanlandıklarını açıklamış, ardından evlilik hazırlıklarına başlamıştı.