BBC Türkçe'de yer alan habere göre yılın en göz kamaştırıcı meteor yağmurlarından biri, önümüzdeki birkaç hafta boyunca gökyüzünü aydınlatacak.

Dünya atmosferine 260.000 km/s hızla girecek olan gök cisimleri yanarken bir görsel şölen de oluşturuyor.

Meteor yağmurunu hayranlıkla izlemek için teleskopa veya dürbüne de ihtiyacınız yok.

Bulutsuz bir gecede saatte 120'ye kadar meteorun yanışını izleyebilirsiniz.

NASA, Geminidleri yılın "en iyi ve en güvenilir meteor yağmurlarından" biri olarak adlandırıyor.

Meteorları görebilmek için ışık kirliliğinin ve bulutun olmaması çok önemli.

4-20 Aralık tarihleri ​​arasında aktif olacaklar ancak en yoğun noktaya 14 Aralık Pazar günü ulaşılacak.

METEOR YAĞMURU NEDEN OLUYOR?

Dünya, kuyruklu yıldızlardan veya asteroitlerden kalan tozların arasından geçtiğinde meteorları görüyoruz. Bu kalıntılar, Dünya’nın atmosferine çarptığında yanıyor ve muhteşem ışık çizgileri yaratıyor.

Geminid meteorları, 3200 Phaethon olarak bilinen kayalık bir asteroitin geride bıraktığı kalıntılardan oluşuyor.

Uzay bilimci Dr. Maggie Aderin-Pocock, “Kayan yıldızların aslında yıldızlarla pek alakası yok. Sadece yanan küçük kalıntılar” diyor.

Dr. Aderin-Pocock, meteor yağmuruna sebep olan şeyin kuyruklu yıldız değil astroid olduğunu belirtiyor:

“Gözalıcı olmasının sebebi bu, çünkü astroidler kayalık, kuyruklu yıldızlar ise buzlu. Barındırdıkları farklı elementler nedeniyle bazıları yanarken renkli olacak”.

Greenwich Gözlemevi beyaz, sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renkler görülebileceğini söyledi. Bunlara çoğunlukla meteordaki sodyum ve kalsiyum izleri sebep oluyor.

Geminid ismini, meteorların içinden çıkıyor gibi göründüğü Gemini (İkizler) takımyıldızından alıyor.

Warwick Üniversitesin’de astronomi ve astrofizik üzerine çalışan Dr. Minjae Kim, “Bu meteor yağmuru, gökyüzünde aynı bölgeden düşüyor gibi görünen çok sayıda kayan yıldızın olduğu güzel bir gökyüzü olayı” diyor.

METEOR YAĞMURU NASIL İZLENEBİLİR?

Dr. Aderin-Pocock, meteorları izlemek için yalnızca gökyüzüne bakmanın yeterli olduğunu söylüyor:

“Özel olarak İkizler takımyıldızına bakmanız gerekmiyor ama oraya bakarsanız daha çok görebilirsiniz. Orion’u bulursanız, biraz soluna bakın, İkizler’i göreceksiniz. Kayan yıldızlar orada ortaya çıkacak.”

Meteor yağmurunu izlemek için özel bir ekipman gerekmiyor, çıplak gözle görülebilecek.

Olabildiğince karanlık ve açık bir alana gitmek, şehirlerdeki ışık kirliliğinden uzaklaşmak iyi bir fikir olacaktır.

Dr. Kim bir yıldız izleme uygulaması kullanmanın, gözlemi kolaylaştıracağını söylüyor:

“İkizler takımyıldızını bulursanız meteor yağmurunu görürsünüz. Yanınızda biri olursa gökyüzünün farklı yerlerini takip edebilirsiniz.”

Geminidleri bugün göremezseniz de endişe etmeyin, meteor yağmuru birkaç gün daha devam edecek, sadece sayıları azalacak.