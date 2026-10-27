İngiltere merkezli otomotiv yayını Auto Express tarafından gerçekleştirilen 2026 İkinci El Otomobil Ödülleri'nin sonuçları açıklandı.

Fiyat-performans dengesi, kullanışlılık, sürüş nitelikleri ve tüketici talepleri dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan listede ilk beşe giren modeller belirlendi.

Daily Mail'in aktardığı bilgilere göre, sıralamada yer alan 5 model ve öne çıkan özellikleri şu şekilde sıralandı:

1. Hyundai Ioniq 5

Ödül sıralamasının ilk sırasında Hyundai Ioniq 5 yer aldı. 2021 yılında pazara sunulan, 570 kilometrelik azami menzili ve teknolojik donanımları bulunan araç, organizasyon tarihinde genel sıralama birinciliği elde eden ilk tamamen elektrikli model oldu. İngiltere pazarında sıfır satış fiyatı 40 bin 695 sterlinden başlayan modelin ikinci el örnekleri yaklaşık 13 bin sterlinden itibaren alıcı buluyor.

2. Renault Clio

Listenin ikinci sırasında küçük sınıf araç kategorisinde birincilik elde eden Renault Clio konumlandı. Kompakt boyutları ve düşük işletme maliyetleriyle öne çıkan, hibrit motor seçeneği de sunan modelin üç yaşındaki ikinci el versiyonları İngiltere pazarında 11 bin ile 14 bin sterlin arasında satılıyor.

3. Volvo XC90

Büyük SUV kategorisinin kazananı Volvo XC90 ise genel sıralamada üçüncü oldu. Yedi kişilik oturma kapasitesi, geniş iç hacmi, dizel ve şarj edilebilir hibrit seçenekleri sunan modelin ikinci el başlangıç fiyatları 20 bin sterlinin altında seyrediyor.

4. Polestar 4

Premium elektrikli araç kategorisinde birinci seçilen Polestar 4, genel listede dördüncü sırayı aldı. Yaklaşık 629 kilometrelik (391 mil) menzile ve 536 beygir güce sahip olan model, 0-60 mil/saat hızlanmasını 3,8 saniyede tamamlıyor. Sıfır satış fiyatı 54 bin 750 sterlin olan aracın ikinci el örnekleri markanın platformunda 31 bin sterlinden başlayan fiyatlarla listeleniyor.

5. Dacia Jogger

Listenin beşinci sırasında ise aile ve hibrit otomobil kategorilerinde öne çıkan Dacia Jogger yer aldı. Yedi kişilik oturma kapasitesine sahip modelin İngiltere'deki sıfır başlangıç fiyatı 18 bin 995 sterlin seviyesindeyken, ikinci el piyasasında 10 bin sterlinin altında seçenekler bulunabiliyor.