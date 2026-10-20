Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), kuruluşunun 21’inci yılını Ankara’da düzenlenen törenle kutladı.

Türkiye’nin dört bir yanından öğretmenlerin katıldığı törende “Yılın Gazetecilik Ödülü”, gazetemiz yazarı ve Eğitim Editörü Sultan Uçar’a verildi.

ONURLU BİR MÜCADELE

Arkadaşımız Sultan Uçar ödülünü, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Şenol Sunat’ın elinden aldı.

Törende, öğretmeninin 6 yaşında verdiği kalemi hala elinde onurla tuttuğunu belirten Uçar, “Biz, bir nokta ve virgül hatası mahcubiyetini taşırken, Türk Milleti’ne karşı mahcup olmayanların pervasızlıkları içerisinde, mesleğimizde onurla ve toplumun her kesiminin tarafsızca sesi olmak için onurlu bir mücadele veriyoruz” dedi.

‘GALİBA SINIFI GEÇTİM’

Uçar şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetin kurucu değerlerinden asla vazgeçmeyen eğitim ordusu öğretmenlerimizin sesi olmaktan gurur duyuyoruz. Öğretmenlerimiz, takdir edip bana bu ödülü vermişler. Galiba sınıfı geçtim. Ödülümü, SÖZCÜ Ailesi adına alıyorum.”

ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLENLER

- Fakir Baykurt Onur Ödülü Ali Kınacı ve Meral Serinyel

- Sanat Ödülü Sunay Akın

- Emek Ödülü Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Başaran Aksu

- Televizyon Ödülü Onlar TV

- Gazetecilik Ödülü Sultan Uçar

- Bilim Ödülü Prof. Dr. Korkut Boratav