İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) isimli ödeme kuruluşu üzerinden yasa dışı bahis sitelerine finansal ve teknik altyapı sağlandığı iddiasıyla yürüttüğü kapsamlı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, uluslararası bir finansal ağın arkasındaki şaşırtıcı gerçeği gün yüzüne çıkardı. İş dünyasında girişimcilik faaliyetleriyle tanınan ve dev yatırımlarıyla öne çıkan holding patronunun, devasa bir yasa dışı bahis ağını yönettiği belirlendi.
İddianamede, yasa dışı bahis, kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen milyarlarca liralık gelirin aklanma yöntemi detaylarıyla anlatıldı. Suç gelirlerinin öncelikle ödeme ve elektronik para kuruluşları vasıtasıyla bankacılık sistemine aktarıldığı, ardından bu paraların kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek kripto paralara dönüştürüldüğü ve sistem dışına çıkarıldığı tespit edildi. MASAK tarafından yapılan incelemelerde, aklamaya konu varlıkların izi sürüldü. Bu kripto varlıkların nihai olarak Britanya Virjin Adaları merkezli Kraken isimli kripto varlık borsasında bulunan cüzdanlara gönderildiği belirlendi.
15 MİLYAR LİRALIK KRİPTO ÇIKIŞI
MASAK raporlarında yer alan bankacılık transfer verileri, sistemdeki dudak uçuklatan para trafiğini gözler önüne serdi. İncelemelerde, bazı şirketlerin hesaplarına üçüncü kişilerle hiçbir ticari işlem olmaksızın yalnızca elektronik para ve ödeme kuruluşlarından yüksek tutarlı paralar geldiği ve bu tutarların doğrudan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına aktarıldığı belirlendi. Rapora göre, kişilerin hesaplarına 1 Ocak 2020 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında elektronik para ve ödeme kuruluşlarından 11 milyar 488 milyon 631 bin lira giriş yapıldı. Bu hesaplardan 7 Haziran 2024 ile 15 Eylül 2025 tarihleri arasında ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına tam 15 milyar 43 milyon 754 bin lira çıkış yapıldığı saptandı.
İŞLEM HACMİ 210 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Adli bilişim incelemeleri, canlı sistem analizleri ve veri tabanı sorgulamaları sonucunda soruşturma konusu Pentech dijital altyapısında faaliyet gösteren 56 farklı yasa dışı bahis platformuna ait verilere ulaşıldı. Bu platformlarda kayıtlı yaklaşık 14 milyon bahis oyuncusuna ilişkin veri setlerinin sistemlerde muhafaza edildiği görüldü. İncelenen veri tabanlarında yaklaşık 3 milyon kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla kaydının bulunduğu, 8 milyon telefon numarasına ilişkin kayıtların da sistemlerde yer aldığı belirlendi. Finansal kayıtlar, işlem logları ve muhasebe verileri birlikte değerlendirildiğinde, bu dijital altyapı üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı bahis faaliyetlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 210 milyar lira seviyesine ulaştığı tespit edildi. Yalnızca ödeme yöntemlerine ilişkin kayıtlar içerisinde dahi yaklaşık 10 milyar lira işlem hacmine sahip çok sayıda IBAN bilgisine rastlandı.
Örgütün teknik büyüklüğü de iddianamedeki çarpıcı detaylar arasında yer aldı. Organizasyon bünyesinde görev alan çalışanlar ve yöneticiler tarafından sistemlere güvenli erişim amacıyla yaklaşık 800 VPN hesabının ile 600'den fazla uzak masaüstü (RDP) cihazının aktif şekilde kullanıldığı saptandı. Yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi, uygulamaların çalıştırılması, veri tabanlarının barındırılması ve finansal sistemlerin yönetilmesi amacıyla 500'den fazla fiziksel ve sanal sunucunun aktif olarak işletildiği kaydedildi. Ayrıca faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak, kullanıcı hesaplarını ve finansal işlemleri kontrol etmek, bayi organizasyonlarını yönetmek için 60 farklı yönetim panelinin aktif olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
HOLDİNG PATRONU ÖRGÜTÜN ELEBAŞI ÇIKTI
İddianamenin en dikkat çekici tespiti ise örgütsel yapının tepesindeki isme yönelik oldu. Merkezi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan ve Dubai, Malta ile Güney Kıbrıs'ta iştirakleri olan Basel Holding yapısının kurucusu Burak Başel'in örgüt elebaşı olduğu belirtildi. Başel'in, yasa dışı bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming isimli yapının en büyük ortağı olduğu ve iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'nin hissedarları arasında yer aldığı ifade edildi. Malta merkezli Paymix (Finance Incorporated Limited) isimli ödeme ve elektronik para kuruluşunun mülkiyetinin yüzde 90'ının Doxxon Finance Limited üzerinden Başel'e ait olduğu, bu şekilde Paymix ödeme altyapısının nihai kontrolünün de kendisinde bulunduğu anlatıldı. Burak Başel'in örgütsel yapının üst karar ve koordinasyon kademesinde yer aldığı, uluslararası ödeme ve kripto varlık sisteminin kontrolünde belirleyici konumda bulunduğu vurgulandı.
"YILIN GİRİŞİMCİSİ" ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI
İddianamede örgüt elebaşı olarak gösterilen Burak Başel, kamuoyunda daha önce KKTC'de "Yılın Girişimcisi" ödülünü almasıyla gündeme gelmişti.
Savcılık kayıtlarına göre Başel, merkezi KKTC'de bulunan Basel Holding'in kurucusu. Holdingin Dubai, Malta ve Güney Kıbrıs'ta iştirakleri bulunduğu belirtilirken, Başel'in yasa dışı bahis altyapısı sağlayan Pronet Gaming'in en büyük ortağı olduğu, iki bahis sitesinin lisans sahibi Universal Software Solutions NV'de hissedar olarak yer aldığı ve Paymix'in nihai kontrolünü elinde bulundurduğu öne sürüldü
39 YULA KADAR HAPİS İSTEMİ
Savcılık, örgüt elebaşı Burak Başel hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından 16 buçuk yıldan 39 yıla kadar hapis cezası talep etti. Örgüt yöneticisi konumundaki Ulaş Utku Bozdoğan'ın ise aynı suçlardan 14 buçuk yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede yer alan diğer 55 şüphelinin ise 6 yıldan 22 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları öngörüldü. Ayrıca bir kısım şüpheliler yönünden dosyunun ayırıldığı ve bu kişiler hakkındaki soruşturmanın devam ettiği bilgisine yer verildi.