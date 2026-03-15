LaLiga'nın 28. haftasında Elche'yi konuk eden Real Madrid, 39. dakikada Antonio Rüdiger, 44. dakikada Federico Valverde ve 66. dakikada Dean Huijsen'in golleriyle 3-0 öne geçti. Elce, 85. dakikada Manuel Ibanez'in kendi kalesine attığı gol ile farkı ikiye indirdi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 72 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi. Maçı 4-1 kazanan Real Madrid, puanını 66'ya yükseltti ve bir maçı eksik lider Barcelona ile puan farkını bire indirdi.

HAKEM BİLE TEBRİK ETTİ

Arda Güler’in attığı gol sadece tribünleri değil, maçın hakemini de etkiledi. Karşılaşmayı yöneten Jesus Gil Manzano’nun golün ardından milli futbolcuyu tebrik ettiği görüldü.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Arda'nın bu golüne dek La Liga'nın en uzak mesafe rekoru, 55 metreyle Inigo Martinez'e aitti. 2 Ekim 2011'de oynanan Real Sociedad-Athletic Bilbao maçında attığı golle yaptığı rekor, uzun yıllardır kırılamıyordu. Arda'nın akılalmaz golü, tam 17 metre daha geriden atıldı... Öte yandan Real Madrid'in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından dört gol attığı, Arda'nın golünün ise beşinci olduğu ifade edildi.

Real Madrid, Mikel Lasa'nın 1995'te Sevilla'ya karşı 58 metreden attığı golden bu yana La Liga'da kendi yarı sahasından gol atmamıştı.

HERKES ARDA'YI KONUŞTU

La Liga tarihine geçen o gol, dünya spor basınında yoğun ilgi gördü... Milyonlarca görüntülenme alan bu gole İspanyol basını şu manşetleri attı:

Cadena SER: Sezonun golü!

AS: Güler, Valverde'nin haftasında tarihi bir gol attı.

Marca: Arda Güler'in 65 metreden attığı ve Bernabeu'da çılgınlık yaratan inanılmaz golü

El Mundo: Valverde uçuyor ve Güler, Arbeloa'nın 'bebek' Madrid'inin festivalinde tarihi bir gol icat ediyor

Mundo Deportivo: Güler, yılın en güzel gollerinden birini attı: 60 metreden fazla bir mesafeden!

İLGİNÇ TESADÜF

Milli futbolcunun attığı bu gol ise kaleci Dituro'yla ilgili ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı. 38 yaşındaki file bekçisi futbol tarihinin en uzaktan atılan golleri listesinde ilk 3'te bulunuyor. Arjantinli kaleci 25 Nisan 2017'de Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.