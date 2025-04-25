Yeni yılın ilk şeftali hasadının ardından İstanbul'da hale ve marketlere gelmeden manavlara ulaştı.
İstanbul Kozyatağı'nda bir manavdan fotoğrafı çekilen şeftalinin kilogram fiyatı ise dudak uçuklattı.
KİLOSU 460 TL OLDU
Şeftalinin kilosunun 460 liradan satılması ise dikkat çekti.
ZİRAİ DON ETKİSİ Mİ?
Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava birçok meyve fiyatını etkilemişti.
Birçok ürünü zirai don vururken meyveler dalında kalmıştı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde de zirai don nedeniyle meyve ağaçları zarar gördü.
Mudanya Ziraat Odası Başkanı Zekai Samast basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaşanan don olayının üreticileri zor durumda bıraktığını kaydederek, "Üzüm bağları ve şeftali ağaçlarında büyük kayıplar var. Çiftçilerimizin desteklenmesi şart" demişti.
TCMB İŞARET ETMİŞTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise 17 Nisan PPK özetinin Nisan datası sonrasına sarkacak şekilde, don dolayısıyla, taze meyve sebze fiyatları yukarı beklendiğini duyurmuştu.